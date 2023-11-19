США, Израиль и ХАМАС договорились о паузе в боях

США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению по пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соглашение предполагает освобождение 50 или более заложников в обмен на прекращение боевых действий всеми участниками конфликта. За соблюдением перемирия будут наблюдать с воздуха.

Переговоры проходили в Дохе, "Хамас" был представлен при помощи катарских посредников. Израилю, как пишет издание, решение о согласии на паузу дается с большим трудом.

Заложников могут начать освобождать в самое ближайшее время. Предполагается, что ХАМАС насильно удерживает более 200 человек.

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