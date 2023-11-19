Военная база США в Сирии попала под удар шиитского ополчения

База вооруженных сил США Эт-Танф в Сирии была атакована бойцами шиитского иракского ополчения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ответственность за атаку на себя взяло движение "Исламское сопротивление Ирака" - шиитское ополчение, которое ранее воевало против "Исламского государства" (организация запрещена в России) в Ираке.

В своем заявлении шиитская группировка сообщает, что их беспилотный летательный аппарат успешно поразил цель на территории американской базы. Кроме того, сильные взрывы были слышны ночью на военной базе США в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

База Эт-Танф находится на территории Сирии незаконно - без разрешения сирийского правительства, а также без мандата ООН.

До этого государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

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