В Турции задержали одного из управляющих Международного наркокартеля

В Турции задержан один из управляющих "Западно-балканского крыла" Международного наркокартеля, разыскиваемый Интерполом.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил, что Кристиан Палич был арестован в стамбульском районе Бешикташ в ходе операции "КАРТЕЛЬ-3".