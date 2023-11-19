https://news.day.az/world/1615551.html В Турции задержали одного из управляющих Международного наркокартеля
В Турции задержали одного из управляющих Международного наркокартеля
В Турции задержан один из управляющих "Западно-балканского крыла" Международного наркокартеля, разыскиваемый Интерполом.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр сообщил, что Кристиан Палич был арестован в стамбульском районе Бешикташ в ходе операции "КАРТЕЛЬ-3".
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