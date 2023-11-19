В Италии растет уровень бедности

Согласно исследованию, каждый 12-ый итальянец оказался в условиях крайней нищеты в прошлом году. Причин несколько, среди них инфляция, низкие темпы роста и сокращение соцпомощи, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

С виду это обычный супермаркет. Но на самом деле - один из немногих магазинов в Риме, где нуждающиеся могут получать продукты бесплатно.

По данным национального института статистики, в прошлом году каждый двенадцатый итальянец жил в условиях крайней нищеты.

И эти цифры постоянно растут - все больше людей не могут позволить себе купить предметы первой необходимости, такие как еда или одежда.

Виттория - одна из них. Ее пенсия составляет несколько сотен евро и раз в месяц приходит сюда за дополнительной помощью.

Семьи, испытывающие трудности, винят в этом итальянское правительство и недавнее сокращение социальных выплат. И если посмотреть на другие европейские страны, то ситуация не становится лучше.

По данным Евростата, бедность грозит большему числу итальянцев, чем в среднем по ЕС.

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