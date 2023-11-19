ВС Турции нейтрализовали террористов РПК на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az.

Согласно информации, террористы готовились к нападению в районе проведения операции "Оливковая ветвь".

В министерстве отметили, что турецкая армия продолжает операции против террористов РПК/YPG на севере Сирии.

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