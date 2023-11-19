https://news.day.az/world/1615570.html ВС Турции нейтрализовали террористов РПК на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали террористов РПК на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов РПК/YPG на севере Сирии.
Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, террористы готовились к нападению в районе проведения операции "Оливковая ветвь".
В министерстве отметили, что турецкая армия продолжает операции против террористов РПК/YPG на севере Сирии.
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