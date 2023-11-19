Недовольные фермеры могут сменить в Нидерландах власть

В Нидерландах на менее чем 18 млн человек населения приходится более 116 млн домашних животных, таких как куры, свиньи и крупный рогатый скот. Страна является вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, половина ее земель отведена под посевы, пастбища и парники. Нидерланды - агропродовольственная сверхдержава, несмотря на свой компактный размер, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Укрепление такого статуса усугубляет проблему выбросов и отложений азота - химического элемента, который в высоких концентрациях загрязняет природу и отравляет воду. Почти вся человеческая деятельность производит нитраты, но в Нидерландах половина из них приходится на сельское хозяйство.

Даан Боземан, Агентство по оценке окружающей среды Нидерландов: В Нидерландах есть две основные причины, по которым мы первыми столкнулись с проблемой азота: мы являемся очень густонаселенной территорией, и у нас самая высокая концентрация скота в Европе. С другой стороны, Нидерланды прилежно выполняют Европейскую директиву о средах обитания, которая требует, чтобы при каждом новом виде деятельности на новом месте мы сокращали выбросы азота где-то еще.

Последнее правительство поставило цель сократить эти выбросы вдвое к 2035 году. Те фермеры, которые с этим не справляются, должны продать властям свои хозяйства. Для этого государство ввело в действие добровольную "схему выкупа" с бюджетом в 8 млрд евро.

Но пока эта схема не очень популярна, объясняет Ян Арие Куреваар, который владеет 115 коровами на своем участке площадью 90 гектаров в Южной Голландии. Он производит 100 млн литров молока в год органическим способом и считает, что правительству следует больше сосредоточиться на стимулировании инноваций, а не на сокращении аграрного сектора:

Многие фермеры обеспокоены. Им неясно, как удовлетворить требования правительства в своих хозяйствах. По-моему есть возможность сократить выбросы азота при производстве молока. Мы можем сократить его с помощью технологических инноваций, если нас поддержат с финансированием. Но пока у нет такой возможности. Кроме того, правительство может сделать сельское хозяйство более экстенсивным, если выделит нам пустующие земли.

В преддверии приближающихся в Нидерландах выборов этот вопрос встал очень остро: фермеры отказываются выполнять указания властей, некоторые партии и экологические ассоциации выдвигают свои условия. Они требуют, например, замены добровольного выкупа земли обязательным, уменьшения вредных выбросов вдвое к 2030 году и более строгих мер по сокращению поголовья скота и посевных площадей.

Хильда Анна де Врис из организации защитников природы Greenpeace:

Мы требуем, чтобы правительство помогло фермерам осуществить переход к экологическому сельскому хозяйству с уменьшением количества животных на 70% к 2030 году и на 80% к 2050. Нужно переделать рынок так, чтобы сельский труженик имел хороший доход, производя много еды для людей вместо корма для животных.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передает из Гааги:

Беспокойство фермеров и защитников окружающей среды, вероятно, повлияет на голосование в Нидерландах 22 ноября и на следующий состав голландского парламента.

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