Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. С таким заявлением выступил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сариа пригрозил, что вооруженные силы Йемена будут нацелены на суда, которые ходят под флагом Израиля, эксплуатируются израильскими компаниями либо принадлежат им.

Представитель мятежного движения также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях, держаться подальше от них и вывезти с судов своих граждан, которые работают там членами экипажей.