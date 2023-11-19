Вашингтон готовит Киев к поражению

Во влиятельном американском журнале Foreign Affairs опубликована статья, обозначающая новую стратегию для Украины, которая заключается в фактически сдаче этой страны в свете продолжающейся уже почти два года войны, сообщает в воскресенье Day.Az.

В данном материале словно Украину пытаются подготовить к поражению, утверждая, что необходим режим прекращения огня, и что победить Россию не удастся.

"Прекращение огня позволит сохранить жизни, приступить к восстановлению экономики и отложить военную технику, получаемую от западных партнеров, на обеспечение безопасности на долгосрочную перспективу",- пишут авторы издания.

В материале подчеркивается, что условия и сроки режима прекращения огня, а также процесс отвода военной техники и вооруженных сил должны определяться под эгидой ООН или ОБСЕ.

"После выборов президента США в 2024 году могут улучшиться перспективы прекращения огня и переговоров о территории. Но до выборов еще год. Вашингтон должен начать работать с Украиной сейчас, чтобы перейти к новой стратегии, отражающей военно-политические реалии",- говорится в статье.

Учитывая, что издание Foreign Affairs является одним из самых серьезных ресурсов США и отражает настроение Белого дома, из данной статьи можно сделать вывод, что США готовят международное сообщество к сдаче Украины. Это очередной пример лицемерной политики Запада.

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