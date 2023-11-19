Израиль на четыре часа приостановит боевые действия в районе Рафаха

Армия обороны Израиля приостановила боевые действия в районе города Рафах с 12:00 до 16:00 по бакинскому времени.

Об этом заявил официальный представитель военных Авихай Эдри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно - с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 12:00 до 16:00 по бакинскому времени) в гуманитарных целях в районе лагеря беженцев Рафах", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Эдри в соцсети X (ранее Twitter).

Он уточнил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия (входят в состав города Газа) будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге на юг анклава.

Армия обороны Израиля с 12 ноября каждый день объявляет о приостановке боевых действий в разных частях анклава в гуманитарных целях. 18 ноября военные объявили о четырехчасовом перемирии в лагере Аш-Шабура в городе Рафах на юге Газы.