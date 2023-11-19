ЕС может отправить свои силы в Финляндию к границе с РФ

Агентство Евросоюза по контролю границ Frontex готово отправить свои силы в Финляндии к границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Финляндия обратилась к Frontex за поддержкой. Пока не решено, сколько дополнительных подкреплений Frontex отправит в Финляндию", - передает издание заявление организации.

Как передает издание, сейчас Frontex ведет постоянный диалог с финскими властями и готовится оказать немедленную помощь путем передислокации пограничников. Кроме того, организация оценивает более широкое влияние развития пограничной ситуации Финляндии на другие соседние страны ЕС.

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