Иран презентовал гиперзвуковую ракету "Фаттах-2".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".

В церемонии принял участие Верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи.

Сообщается, что только 4 страны мира, включая Иран, обладают технологией гиперзвукового оружия такого типа.

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