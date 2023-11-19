https://news.day.az/world/1615600.html Иран презентовал гиперзвуковую ракету «Фаттах-2»
Иран презентовал гиперзвуковую ракету «Фаттах-2»
Иран презентовал гиперзвуковую ракету "Фаттах-2".
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило "Тасним".
В церемонии принял участие Верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи.
Сообщается, что только 4 страны мира, включая Иран, обладают технологией гиперзвукового оружия такого типа.
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