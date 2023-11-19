Шторм разломил пополам грузовое судно у черноморского побережья Турции

Грузовое судно, плавающее под флагом Панамы, врезалось в причал недалеко от порта Эрегли на черноморском побережье Турции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал "Sözcü".

Сообщается, что шторм разломил корабль на две части, 13 членов экипажа эвакуированы на берег, пострадавших нет.