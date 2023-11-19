https://news.day.az/world/1615619.html Планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию - МИД Турции
Планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию - МИД Турции
Сегодня планируется эвакуация еще ста человек из сектора Газа в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Представитель МИД сказал, что в зависимости от ситуации, если условия не изменятся, планируется эвакуировать еще сто человек, в том числе граждан Турции и членов их семей.
44 человека, эвакуированные из сектора Газа 18 ноября, сегодня будут доставлены в Турцию. Кроме граждан Турции, среди них есть также граждане Турецкой Республики Северного Кипра и члены их семей.
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