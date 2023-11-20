В Иордании высказались о послевоенном урегулировании ситуации в Газе

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что страны арабского мира не будут участвовать ни в одном плане послевоенного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предполагает отправку международных войск для обеспечения безопасности сектора Газа. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, подобное развитие событий можно охарактеризовать как попытку просить другие страны "наводить порядок за Израилем". Сафади подчеркнул, что государства не станут отправлять военных в Газу для обеспечения безопасности.

"Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет", - констатировал глава МИД Иордании.

Арабский мир не собирается "становиться врагами для палестинцев", подытожил Сафади.

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