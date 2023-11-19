Йеменские повстанцы захватили израильское судно в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы, предположительно, захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным телеканала, на борту корабля находились 22 человека, на борту корабля не было граждан Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла, что судно является израильским, и подтвердило, что израильтян на корабле нет.

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