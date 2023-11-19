Травмы и увечья работников компании Илона Маска привлекли внимание правительства США

Депутаты Конгресса США заявили о необходимости проведения расследования в отношении компании Илона Маска SpaceX после того, как в СМИ появилась информация о многочисленных случаях травматизации сотрудников предприятия. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За проведение расследования выступили по меньшей мере три депутата. Все они от Демократической партии и представляют такие штаты, как Калифорния и Нью-Джерси.

Например, главный демократ в Комитете по науке, космосу и технологиям от штата Калифорния Зои Лофгрен, заявила, что сообщения СМИ об увечьях сотрудников SpaceX "вызывают глубокую обеспокоенность и к ним стоит отнестись очень серьезно". Солидарное с Лофгрен мнение выразил и член Комитета Палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам Марк Такано.

"Эти ужасные и частые нарушения в SpaceX неприемлемы. Ответственность за пострадавших уже давно назрела, особенно в свете партнерства федерального правительства с компанией", - сказал Такано.

На момент публикации новости в SpaceX не прокомментировали ни сообщения о травмах сотрудников, ни замечания законодателей.

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