В США заявили, что соглашение об освобождении заложников в Газе еще не достигнуто

В переговорах Израиля и ХАМАС об освобождении заложников есть прогресс, но соглашение еще не заключено.

Как передает Day.Az, об этом заявил телекомпании ABC первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Некоторые разногласия сократились. Некоторые из спорных вопросов теперь закрыты. Но мы еще не закончили - соглашение еще не заключено", - сказал он.

"Эти переговоры явно достигли очень деликатной стадии. Мы следим за этим каждую минуту, час за часом на протяжении нескольких недель. И это невероятно высокий приоритет для всех нас в этой администрации, включая, конечно, президента США Джо Байдена", - добавил Файнер.

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