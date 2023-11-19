В Индонезии столкнулись микроавтобус и поезд

По меньшей мере 11 человек погибли при столкновении поезда с микроавтобусом в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на спасателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его информации, авария произошла, когда микроавтобус пересекал пути по нерегулируемому железнодорожному переезду в 19:53 по местному времени. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 3 пострадали.

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