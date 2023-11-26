Рейтинг правительства Японии достиг опасной зоны

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня, достигнув 24%, передает Day.Az со ссылкой на газету Yomiuri.

Рейтинг правительств Японии, который формируется правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), упал ниже черты в 30% впервые с 2012 года.

Опрос показал, что недовольны японским правительством 62% граждан. По информации исследователей, падение рейтингов ускорили недовольство экономическими мерами правительства и последовательные отставки ведущих политиков.

Так, 62% опрошенных хотят видеть премьер-министра Японии Фумио Кисиды на посту только до окончания его срока полномочий, еще 33% респондентов надеются на его немедленную замену и только 11% хотели бы видеть его в роли лидера государства "как можно дольше".

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