https://news.day.az/world/1615747.html Израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАС
Израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАС
Вчера ночью израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАС в секторе Газа.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отметим, что наземные военные операции израильской армии в секторе Газа продолжаются. Представитель ЦАХАЛ заявил, что военные операции продолжатся и на новом этапе все базы и подземные туннели боевиков ХАМАС будут полностью уничтожены.
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