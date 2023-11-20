Вчера ночью израильская армия ликвидировала трех командиров ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отметим, что наземные военные операции израильской армии в секторе Газа продолжаются. Представитель ЦАХАЛ заявил, что военные операции продолжатся и на новом этапе все базы и подземные туннели боевиков ХАМАС будут полностью уничтожены.