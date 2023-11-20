МИД КНР раскрыл позиции Китая по палестино-израильскому конфликту

Позиции КНР и арабских государств по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта совпадают. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя встречу главы МИД КНР Ван И с главами внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), состоявшуюся в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С момента обострения текущего [палестино-израильского] конфликта Китай неизменно выступал за прекращение огня, обеспечение безопасности мирного населения, предоставления гуманитарной помощи", - отметила официальный представитель МИД КНР. Она добавила, что такой подход соответствует позиции ОИС и ЛАГ.

По данным МИД КНР, делегация ОИС и ЛАГ будет находиться в Пекине 20-21 ноября.

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