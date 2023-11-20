Бойцы Хезболлах нанесли удар по израильской казарме

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" нанесло удар ракетами "земля - земля" по району расположения казармы израильских войск в пограничном районе Биранит.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Четыре ракеты большого калибра "Буркан" поразили казарму Биранит, где находится командный пункт 91-й израильской дивизии", - подчеркивается в тексте. В нем утверждается, что "противник понес потери в результате прямого попадания".

Кроме того, по данным "Хезболлах", шиитские боевики атаковали управляемыми противотанковыми ракетами казарму в Зыбдине в оккупированном районе Шебаа и израильские посты в Хадаб-Яруне, Хадаб-Бустане и Эль-Маликии.

По информации новостного портала Naharnet, минометный огонь был открыт с юга Ливана по еврейскому поселению Барам. Предполагается, что эту вылазку совершили члены радикальных палестинских группировок, базирующихся в лагере Рашидия.

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