Иран ответил на обвинения в причастности к захвату судна в Красном море

Иран отвергает обвинения в причастности Тегерана к захвату судна в Красном море. Так официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи ответил на соответствующие заявления, передает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обвинения Израиля безапелляционны и ложны. Они вызваны тяжелыми условиями, в которых находится Тель-Авив", - сказал он.

По его словам, эти заявления - защитный механизм, они были сделаны лишь для того, чтобы уйти от той ужасной ситуации, с которой столкнулся Израиль. Власти Ирана неоднократно отмечали, что силы сопротивления Израилю на Ближнем Востоке принимают решения, исходя из интересов своей страны и нации, они не подчиняются исламской республике.

Ранее стало известно, что хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader. В свою очередь израильская сторона назвала это очень серьезным событием глобального уровня и обвинила в случившемся Тегеран.

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