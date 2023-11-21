США готовы работать с новым президентом Аргентины

В США рассчитывают на то, что победа Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине послужит дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

"США поздравляют избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах, - говорится в заявлении. - Мы рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом Милеем и его правительством над общими приоритетами, которые принесут пользу народам обеих стран".

Милея поздравил и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Поздравляю Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и поздравляю народ Аргентины с проведением свободных и честных выборов. Мы надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на общей приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности", - написал Салливан в соцсетях.

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