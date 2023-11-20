Словакия продлила проверки на границе с Венгрией

Правительство Словакии приняло решение продлить до 23 декабря проверки въезжающих в республику через наземную границу с Венгрией. Об этом сообщило Словацкое телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Словакия из-за нелегальной миграции с 5 октября восстановила контроль на наземных границах с Венгрией.

Ранее Премьер Словакии Роберт Фицо проинформировал, что с 1 января 2023 года более 46 тыс. нелегальных мигрантов пересекли национальную границу, проникнув в республику по так называемому балканскому пути, проходящему далее через Сербию и Венгрию. Словацкие власти составили карту мест, где наиболее часто происходят незаконные пересечения границы. Борьба с нелегалами будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Будапештом.

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам, которыми являются Словакия и Венгрия, право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности". В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Еврокомиссию. Затем возможно его продление, но общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.

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