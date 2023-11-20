Президент Польши предостерег от экономии денег на оборону

Президент Польши Анджей Дуда предостерег новое правительство от экономии средств на оборону страны. По его словам, если кто-то подумает об экономии денег в очень опасные времена, это дорого обойдется стране. Его слова передает Sieci, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства подчеркнул, что для него "абсолютно важным и принципиальным вопросом остается вопрос безопасности Польши". Из этого естественным образом вытекает поддержка Украины в борьбе с Россией, отметил он.

"Если кто-то подумает об экономии денег в очень опасные времена, остановив модернизацию польской армии... что, вероятно, дорого обойдется Польше и может существенно ослабить безопасность страны", - заявил Дуда.

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