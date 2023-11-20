ЕС надеется на сотрудничество с новой администрацией Аргентины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и призвал содействовать завершению переговоров ЕС-МЕРКОСУР (общий рынок государств Южной Америки).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, его заявление было опубликовано 20 ноября в Брюсселе.

"Новое правительство Аргентины, приступающее к полномочиям в сложных экономических обстоятельствах, может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства ради достижения положительных результатов для наших обществ, в том числе путем скорейшего завершения переговоров по соглашению об ассоциации ЕС-МЕРКОСУР, - заявил Боррель. - За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и широкомасштабные отношения, основанные на общих ценностях".

Дипломат назвал прошедшие в стране выборы "демократическими, мирными и организованными", Аргентину - "важным глобальным игроком" и выразил надежду, на сотрудничество ЕС с новой администрацией для решения глобальных проблем".

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