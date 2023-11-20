https://news.day.az/world/1615940.html В Газе атаковали клинику "Врачи без границ"
В Газе атаковали клинику "Врачи без границ"
(MSF) в городе Газа была атакована и серьезно повреждена. Об этом сообщили на странице медицинской компании в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу... Часть здания (была) охвачена огнем... На улице был виден израильский танк", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что сгорели четыре автомобиля клиники, а пятый раздавили военной техникой.
"Сотрудник MSF и 20 родственников в клинике... Мы не знаем их статуса", - подытожили в организации.
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