В Газе атаковали клинику "Врачи без границ"

(MSF) в городе Газа была атакована и серьезно повреждена. Об этом сообщили на странице медицинской компании в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу... Часть здания (была) охвачена огнем... На улице был виден израильский танк", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что сгорели четыре автомобиля клиники, а пятый раздавили военной техникой.

"Сотрудник MSF и 20 родственников в клинике... Мы не знаем их статуса", - подытожили в организации.