НАТО пересматривает военное присутствие альянса на Балканах

НАТО рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия в самопровозглашенном Косово и в регионе Западных Балкан в целом. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы немедленно увеличили свое присутствие после насилия в сентябре, сейчас мы изучаем, нуждаемся ли мы в постоянном усилении для сохранения ситуации под контролем", - сказал он.

Столтенберг добавил, что в НАТО сделают все необходимое, чтобы реализовать мандат ООН в Косово.