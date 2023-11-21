https://news.day.az/world/1615950.html Неожиданная находка ЦАХАЛ в городской мечети Газы - ФОТО - ВИДЕО
"Cолдаты входят в мечеть, проводят прочесывание и убеждаются, что там нет ловушек. Они направляются внутрь и обнаруживают шахту тоннеля и лестницу", - говорит он.
Неожиданная находка ЦАХАЛ в городской мечети Газы - ФОТО - ВИДЕО
Военнослужащие 188-й танковой бригады ЦАХАЛа обнаружили фабрику ХАМАСа по производству ракет, оружие и вход в туннель внутри мечети в районе Зейтун города Газа, сообщают военные.
Как передает Day.Az, об этом заявил на вечерней пресс-конференции пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.
"Мечеть в районе Зейтун используется как лаборатория для производства оружия", - отметил он.
"Cолдаты входят в мечеть, проводят прочесывание и убеждаются, что там нет ловушек. Они направляются внутрь и обнаруживают шахту тоннеля и лестницу", - говорит он.
В подвале, по словам Хагари, военнослужащие обнаружили мастерскую по изготовлению ракет.
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