Неожиданная находка ЦАХАЛ в городской мечети Газы

Военнослужащие 188-й танковой бригады ЦАХАЛа обнаружили фабрику ХАМАСа по производству ракет, оружие и вход в туннель внутри мечети в районе Зейтун города Газа, сообщают военные.

Как передает Day.Az, об этом заявил на вечерней пресс-конференции пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

"Мечеть в районе Зейтун используется как лаборатория для производства оружия", - отметил он.

"Cолдаты входят в мечеть, проводят прочесывание и убеждаются, что там нет ловушек. Они направляются внутрь и обнаруживают шахту тоннеля и лестницу", - говорит он.



В подвале, по словам Хагари, военнослужащие обнаружили мастерскую по изготовлению ракет.