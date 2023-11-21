Американский авианосец прибыл в Южную Корею

Американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в южнокорейском городе Пусан во вторник на фоне заявления КНДР о готовящемся запуске ракеты-носителя со спутником.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Ренхап".

"Визит 1-й авианосной ударной группы США демонстрирует твердую позицию альянса Южной Кореи и США в области совместной обороны и твердую решимость реагировать на растущие северокорейские ядерные и ракетные угрозы", - цитирует агентство директора центра морских операций флота Республики Корея Ким Чжи Хуна.

Отмечается, что прибытие авианосца произошло в тот момент, когда КНДР уведомила Японию о планируемом запуске военного спутника в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее во вторник министерство океанов Южной Кореи выпустило навигационное предупреждение для судов в ответ на предстоящий запуск КНДР ракеты-носителя со спутником.

Северокорейская сторона проинформировала Токио о планах провести с 22 ноября по 1 декабря запуск ракеты-носителя со спутником в направлении Желтого моря и Южно-Китайского моря.

Это будет уже третья подобная попытка КНДР. Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе текущего года.

Тем временем авианосец USS Carl Vinson станет третьим американским авианосцем, посетившим Южную Корею в этом году. В марте сюда прибыл авианосец USS Nimitz, а в октябре USS Ronald Reagan.

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