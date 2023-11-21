Военная база США в Ираке под огнем

Военная база США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, атака на американскую базу произошла рано утром. Информации о причиненном ущербе не приводится.

Со своей стороны, шиитские вооруженные формирования, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", заявили вечером 20 ноября, что атаковали военную базу при помощи БПЛА, который поразил заданную цель.

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