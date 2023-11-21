ЕС ограничит свободу российских дипломатов?

Страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По ее сведениям, соответствующее предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые "труднее подделать".

В качестве цели данных мер заявлена "борьба со шпионажем", утверждают представители Чехии. Издание отмечает, что подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций.

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