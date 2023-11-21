https://news.day.az/world/1616059.html Армянские спецслужбы установили слежку за своими гражданами - тоталитаризм расширяет масштабы
Армянские спецслужбы установили слежку за своими гражданами - тоталитаризм расширяет масштабы
Власти Армении получили доступ к соцсети WhatsApp, и следовательно все телефонные разговоры и сообщения в этой сети доступны государственным структурам.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом пишут армянские СМИ, ссылаясь на свои источники.
"WhatsApp теперь доступен так же, как и обычные мобильные разговоры и сообщения ", - отмечает издание.
Армянские журналисты также пишут, что СНБ Армении постоянно совершенствует систему прослушки, внедряет новую технику и получает возможность прослушивания все новых структур.
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