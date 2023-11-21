https://news.day.az/world/1616080.html КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник
КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник
КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Министр обороны Японии Кихара Минору дал понять, что правительство будет собирать разведывательные данные и оставаться начеку, чтобы подготовиться к возможному запуску северокорейского военного спутника", - сказано в сообщении.
По словам главы ведомства, японские военные сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории страны.
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