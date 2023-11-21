КНДР предупредила Японию о планах запустить спутник

КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября, сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Министр обороны Японии Кихара Минору дал понять, что правительство будет собирать разведывательные данные и оставаться начеку, чтобы подготовиться к возможному запуску северокорейского военного спутника", - сказано в сообщении.

По словам главы ведомства, японские военные сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории страны.