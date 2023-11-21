Министр обороны США обещает Украине долгосрочную помощь

Министр обороны США Ллойд Остин записал видеообращение, где пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Свое заявление он сделал, стоя на фоне принадлежащего раскольнической Православной церкви Украины Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я прибыл в Киев [в понедельник] с важным посланием: Соединенные Штаты поддерживают Украину и мы будем с ними в долгосрочной перспективе", - подписал Остин видеозапись, размещенную в соцсети X (ранее Twitter).

Ролик сделан в вечернее время, за Остином виднеются купола собора, а людей рядом нет. Министр утверждал, что 20 ноября в Киеве провел день "интенсивных обсуждений" с украинским руководством.

"США всегда будут на стороне демократии, на фоне того, что украинцы демонстрируют упорство и силу. <...> Мы объединили союзников и партнеров, выступивших против России, чтобы добиться прогресса на пути в светлое будущее. Именно в этом и состоит суть американского лидерства, а наша решимость больше, чем когда бы то ни было", - отметил министр в видеообращении.

Ранее мы писали о том, что глава минобороны Германии неожиданно прибыл в Украину.

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