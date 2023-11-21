В Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией

В Италии подошел к концу один из крупнейших судебных процессов над мафией, длившийся почти три года, осуждены более 200 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что эти люди обвиняются в членстве или сотрудничестве с самым влиятельным и богатейшим преступным синдикатом Италии - "Ндрангета". Бывшие правоохранители, политики и бизнесмены были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков, отмывание денег и вымогательство.

По данным WSJ, "Ндрангета" контролирует более 80% торговли кокаином в Европе, а ее интересы распространяются на Америку, Африку и Австралию. Прокуроры оценивают годовой доход преступной группы в $55 млрд.

Прокуроры пытались выяснить, каким образом члены "Ндрангеты" проникли в политику и бизнес. Предполагается, что группа состоит из более 20 тысяч человек.

Фигуранты получили различные меры наказания - от 10 месяцев до 30 лет тюрьмы, некоторые приговоры могут быть обжалованы.

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