Китай с оптимизмом смотрит на будущее отношений с Аргентиной
Китай продолжит развивать долгосрочные и стабильные отношения с Аргентиной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отношение избранного аргентинского президента Хавьера Милея к Китаю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китай готов совместно с Аргентиной и дальше содействовать стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений", - сказала Мао Нин.
Она напомнила, что Китай - второй по величине торговый партнер Аргентины и крупнейший импортер аргентинской сельскохозяйственной продукции.
"Обе страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества", - резюмировала Мао Нин.
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