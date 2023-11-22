Китай с оптимизмом смотрит на будущее отношений с Аргентиной

Китай продолжит развивать долгосрочные и стабильные отношения с Аргентиной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя отношение избранного аргентинского президента Хавьера Милея к Китаю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай готов совместно с Аргентиной и дальше содействовать стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений", - сказала Мао Нин.

Она напомнила, что Китай - второй по величине торговый партнер Аргентины и крупнейший импортер аргентинской сельскохозяйственной продукции.

"Обе страны обладают сильной экономической взаимодополняемостью и огромным потенциалом для сотрудничества", - резюмировала Мао Нин.

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