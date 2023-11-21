ОДКБ продолжает работу над отправкой в Армению мониторинговой миссии

Работа над отправкой в Армению мониторинговой миссии ОДКБ в соответствии с ранее принятыми решениями совета коллективной безопасности организации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии секретариата ОДКБ.

Отмечается, что до настоящего времени в работе находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе.

"Речь идет о проектах решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" и заявления глав МИД в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Накануне заседаний уставных органов ОДКБ в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ.

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