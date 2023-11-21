ОДКБ продолжает работу над отправкой в Армению мониторинговой миссии
Работа над отправкой в Армению мониторинговой миссии ОДКБ в соответствии с ранее принятыми решениями совета коллективной безопасности организации.
Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии секретариата ОДКБ.
Отмечается, что до настоящего времени в работе находились два документа, имевших отношение к стабилизации обстановки на Южном Кавказе.
"Речь идет о проектах решения СКБ ОДКБ "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" и заявления глав МИД в поддержку усилий по достижению мира в этом регионе. Накануне заседаний уставных органов ОДКБ в Минске армянская сторона предложила снять с рассмотрения проект заявления", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ.
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