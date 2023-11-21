Израиль задействовал более 10 тыс. военных в Газе

Более 10 тыс. израильских военнослужащих находятся в секторе Газа в рамках операции по ликвидации радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильскую армию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, Израиль направил в Газу для борьбы с палестинскими радикалами более 10 тыс. военных. Большая часть из них задействована в городах Газа и Джебалия на севере анклава. Газета сообщает о нескольких инцидентах с ведением огня по своим в рядах израильских военных, которые в настоящее время расследуются.

Израильская армия сообщила 10 октября о призыве на службу 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа. Позднее правительство страны одобрило решение о призыве еще 360 тыс. резервистов, в том числе находящихся в европейских странах.

Общие потери израильской армии с начала наземной операции в Газе 27 октября, которая последовала за тремя неделями бомбардировок, составили к настоящему времени 66 человек. Наземная операция пока сосредоточена на севере сектора Газа, однако следующим ее этапом может стать продвижение на юг анклава.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!