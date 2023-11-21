Сеул готовится приостановить военный договор с Пхеньяном

Республика Корея может приостановить действие межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года в ответ на запуск разведывательного спутника КНДР.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"В законе о развитии отношений Юга и Севера есть положение, которое позволяет остановить действие межкорейского соглашения или его части в том случае, если возникнут серьезные причины, включая те, что касаются сферы государственной безопасности", - сказал высокопоставленный сотрудник администрации по поводу соглашения от 19 сентября 2018 года.

"Мы можем принять меры согласно этому положению. Фактически пока не решено, какой будет провокация Севера, поэтому нам следует принимать решение о необходимых мерах в отношении договора от 19 сентября в соответствии с содержанием и масштабом провокации", - добавил чиновник. По его словам, КНДР на протяжении долгого времени в одностороннем порядке нарушала эти договоренности, а власти Южной Кореи информировали население об ограничениях, которые соглашение накладывает на боеготовность южнокорейской армии.

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