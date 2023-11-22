ВОЗ о распространении опасных болезней в Газе

Вспышка холеры в Газе маловероятна, поскольку этот вирус отсутствует в анклаве, однако исключать этого нельзя.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

"Маловероятно, что в Газе начнётся эпидемия холеры, поскольку этот вирус исторически не присутствует на этой территории. Однако нельзя исключать, что это произойдет", - сказал он.

Линдмайер добавил, что холера - не единственное существующее заболевание и что могут появляться и другие, не менее опасные.

В начале ноября ВОЗ сообщила, что в Газе уже были зарегистрированы тысячи случаев диареи, чесотки и педикулеза.

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