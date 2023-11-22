ВОЗ о распространении опасных болезней в Газе
Вспышка холеры в Газе маловероятна, поскольку этот вирус отсутствует в анклаве, однако исключать этого нельзя.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
"Маловероятно, что в Газе начнётся эпидемия холеры, поскольку этот вирус исторически не присутствует на этой территории. Однако нельзя исключать, что это произойдет", - сказал он.
Линдмайер добавил, что холера - не единственное существующее заболевание и что могут появляться и другие, не менее опасные.
В начале ноября ВОЗ сообщила, что в Газе уже были зарегистрированы тысячи случаев диареи, чесотки и педикулеза.
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