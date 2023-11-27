В Британии отреагировали на план Аргентины пересмотреть статус Фолклендов
Великобритания не намерена пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на заявления новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея о планах вернуть архипелаг.
Как передает Day.Az об этом сообщает британская газета Express.
По словам официального представителя премьера Великобритании, которого цитирует издание, статус Фолклендских островов давно определен и меняться не будет.
Авторы статьи отмечают, что Милей ранее заявлял претензии на острова и пообещал, что будет добиваться возвращения Фолклендов дипломатическими путями.
Между властями Британии и Аргентины существует давний спор за право обладания Фолклендскими островами. В 1982 году между странами произошел военный конфликт, который длился несколько недель и закончился поражением Аргентины.
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