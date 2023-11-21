https://news.day.az/world/1616178.html Иран начал масштабные учения - ВИДЕО
Иран начал масштабные учения - ВИДЕО
Силы сухопутного войска Корпуса стражей Исламской Республики Иран (КСИР) проводят учения.
Как сообщает агентство Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, маневры в Кермане осуществляются под руководством генерал-майора Мохаммеда Багери, который является начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
Генерал направился в Керман с целью оценки боевой готовности и подготовки подразделений сухопутных войск Корпуса стражей Исламской Республики Иран.
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