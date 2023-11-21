Путин встретился с Рахмоном

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сфере, аспекты стратегического партнерства, региональную и международную повестку.

Сообщается, что на встрече планируется также обсудить вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. "Отдельное внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане", - цитирует агентство материалы подготовки ко встрече.

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