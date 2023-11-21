Самолет ВМС США выехал за пределы ВПП и упал в залив на Гавайях

Самолет ВМС США выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в залив на Гавайях, но все девять человек, находившиеся на борту, благополучно выбрались на берег и не пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили представители военных.

Представитель Береговой охраны старшина Райан Фишер заявил, что Береговая охрана отреагировала на инцидент, но спасательные операции были быстро прекращены.

Самолет P-8A выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на базе морской пехоты в заливе Канеохе, сообщил представитель Корпуса морской пехоты сержант Орландо Перес.

Он не предоставил дополнительной информации.

Самолеты P-8A часто используются для поиска подводных лодок, рекогносцировки и сбора разведданных. Их производит компания "Боинг" и у них много общих деталей с коммерческим самолетом "Боинг-737".

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