Эрдоган провел встречу с президентом Алжира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Алжире.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила администрация президента.

Он провел встречу с президентом Алжира Абдулмаджидом Теббуном.

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