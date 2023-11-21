https://news.day.az/world/1616210.html Эрдоган провел встречу с президентом Алжира
Эрдоган провел встречу с президентом Алжира
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с визитом в Алжире.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила администрация президента.
Он провел встречу с президентом Алжира Абдулмаджидом Теббуном.
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