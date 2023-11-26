В США высказались о ведении войны на три фронта

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не способны вести боевые действия на три фронта одновременно. Как передает Day.Az, об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Сейчас у нас глупая администрация, я слышал разговоры о том, что мы можем позволить себе вести три войны. Это все безумие", - сказал он.

По словам Макгрегора, власти США заблуждаются относительно способности воевать сразу против России, Китая и исламского мира. Полковник уверен, что американская экономика не сможет выдержать такой нагрузки. Он предположил, что финансовая ситуация в США продолжит ухудшаться.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!