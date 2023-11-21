Мирзоян не примет участие в заседаниях ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участие в заседаниях глав МИД ОДКБ, которые пройдут 22-23 ноября в Минске.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

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