Число жертв обстрелов в секторе Газа превысило 14 тыс.

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 14 тыс., свыше 33 тыс. человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Бейруте, которая транслировалась в Telegram-канале палестинских радикалов, член политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хайя.

По его словам, "число погибших составило 14 128, среди них 5 840 детей". Он сообщил также, что "число пропавших без вести возросло до 6,8 тыс., из которых 4,5 тыс. - женщины и дети".

По информации ХАМАС, жертвами обстрелов палестинского анклава стали 205 медицинских работников, 22 сотрудника службы гражданской обороны и 62 журналиста.

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